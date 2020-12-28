Отменены закупки школьного питания в пользу ЕЦМЗ

Нижегородское УФАС, признав частично обоснованными жалобы ООО Торговый дом «Народный», отменило итоги конкурсов по организации в 2021 году горячего питания в школах Нижнего Новгорода. Все конкурсы были выиграны муниципальным предприятием ЕЦМЗ, которое многие годы традиционно заправляло школьным питанием в городе, кроме школ Автозаводского района, в которых учеников кормил ТД «Народный».

Конкурсной комиссии городского департамента экономики предписано в срок до 14 января 2021 года отменить протоколы конкурсов, внести изменения в документацию и продлить срок подачи заявок. Всего было отменено восемь закупок начальной ценой от 30 млн до 141 млн руб., сгруппированных от городских школ как заказчиков по всем районам Нижнего Новгорода. Школы в свою очередь уведомили городскую администрацию о необходимости отмены итогов конкурсов в связи с решениями антимонопольной службы.

Иван Сергеев