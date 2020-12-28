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Группа ГАЗ поставила партию школьных автобусов Нижегородской области

Группа ГАЗ Олега Дерипаски передала Нижегородской области 70 школьных автобусов. В том числе регион получил 39 микроавтобусов «ГАЗель Next» и 31 автобус ПАЗ. Они предназначены для перевозки детей из небольших населенных пунктов к базовым школам.

Школьные автобусы группы ГАЗ производятся в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Максимальная скорость движения ограничена до 60 км/ч, кресла оснащены четырехточечными ремнями безопасности, а специальные устройства препятствуют случайному открытию дверей и блокируют движение при открытой двери. Микроавтобусы «ГАЗель Next» рассчитаны на 15 детей и одного сопровождающего, школьные автобусы ПАЗ вмещают 23 пассажира.

«Сборка школьных автобусов осуществляется непосредственно на заводских конвейерах предприятий группы ГАЗ. Это позволяет нам обеспечить полное соответствие конструкторской документации, требованиями к безопасности автобусов и стандартам системы управления качеством»,— рассказал директор дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» группы ГАЗ Андрей Софонов.

По словам губернатора нижегородской области Глеба Никитина, поступившие 70 автобусов – это порядка 15% от всех школьных автобусов в Нижегородской области. «Сейчас многие учатся в дистанционном формате, но не у всех есть качественный интернет. В итоге часть обучающих дистанционных программ реализуется на базе образовательных учреждений, куда надо добираться, поэтому новые машины во всех муниципалитетах крайне востребованы»,— рассказал глава региона.

Наталья Алексеева


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