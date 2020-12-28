Компания Yandex.Cloud вошла в экосистему энергохаба Петербурга

К энергетическому хабу, созданному по соглашению между правительством Петербурга, ПАО «Газпром нефть» и АНО «Агентство по технологическому развитию», присоединился сотый участник. Им стала компания Yandex.Cloud, прошедшая регистрацию в статусе электронного резидента. За последние три месяца число резидентов энергохаба увеличилось в пять раз, сообщает пресс-служба Смольного.

На сегодняшний день участники энергохаба в Петербурге работают над решением 70 технологических задач, в числе которых создание высокотехнологичных сервисов, систем автоматизации, инструментов геологоразведки, подводных комплексов и технологий для бурения.

Для того чтобы ускорить внедрение высокотехнологичных разработок, в Петербурге планируется создать исследовательский и испытательный полигон. Его проектирование уже ведется.