В Кургане открылась новая лыжная база

В Кургане открыли новую лыжную базу. На ее строительство и оснащение потратили более 26 млн руб. из бюджета. На новом объекте уже провели чемпионат и первенство Курганской области по лыжным гонкам.

По информации пресс-службы губернатора, на строительство из областной казны были направлены более 23 млн руб., еще около 3,1 млн выделили на приобретение необходимого оборудования.

В следующем году планируются сделать на трассе освещение, чтобы она могла работать не только в светлое время суток, но и по вечерам. К тому же, приведут в порядок стрельбище для биатлонистов. На базе есть оружейная комната, которую раньше приходилось арендовать.