Жителя Удмуртии осудили за найм «киллера» для убийства тещи

45-летнего жителя Глазова осудили за организацию приготовления к убийству тещи и супруги по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его приговорили к четырем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Установлено, что в период брака осужденный приобрел земельный участок в Глазовском районе и подарил его супруге. В 2015 году они начали проживать раздельно, а мужчина неоднократно просил вернуть ему землю, но женщина по совету матери отказалась. Затем осужденный решил убить тещу и бывшую супругу, наняв для этих целей киллера.

Злоумышленник предложил местному жителю, который по его мнению имел связь с судимыми лицами, подыскать исполнителя убийства. Тот сообщил об этом полицию и начал действовать по указанию правоохранителей. Затем он сказал осужденному, что нашел киллера за 250 тыс. руб., после чего он получил персональные данные женщин и требование сперва совершить убийство супруги под видом разбойного нападения, а через некоторое время тещи, чтобы не вызвать подозрений.

После этого мужчине предоставили доказательства якобы совершенного убийства супруги. 7 ноября 2018 года осужденный передал 100 тыс. руб. в качестве первой части вознаграждения, планируя рассчитаться полностью после убийства тещи. После передачи денег его задержали сотрудники полиции.