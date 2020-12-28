В Сочи введен в эксплуатацию долгострой ростовского концерна «Вант»

Жильцы сочинского ЖК «Фристайл», одного из самых проблемных долгостроев города, получили ключи от квартир, сообщила мэрия Сочи. Жилой комплекс «Фристайл» начал строить 13 лет назад ростовский концерн «Вант», завершение строительства взяла на себя группа компаний «Альпика».

По данным администрации Сочи, новый застройщик ЖК «Фристайл» выполнил обязательства перед 155-ю семьями, на территории объекта также планируется введение в эксплуатацию парковки и торгового центра. Как сообщал “Ъ-Юг”, основатель концерна «Вант» Валерий Чабанов признан банкротом и осужден на четыре года колонии-поселения за хищение средств дольщиков.

Анна Перова, Краснодар