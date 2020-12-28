В Краснодарском крае 31 декабря объявили выходным днем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление об объявлении в регионе 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Документ носит рекомендательный характер. Муниципалитеты, а также все организации могут предоставить сотрудникам дополнительный выходной день по своему усмотрению. Как следует из текста постановления, обязательным выходным 31 декабря будет только для работников администрации региона (с сохранением заработной платы), а также в соответствующих органах исполнительной власти края.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о том, что власти Кубани намерены рекомендовать сделать 31 декабря нерабочим выходным днем, стало известно 25 декабря 2020 года. Ранее сделать 31 декабря нерабочим днем главам субъектов рекомендовал президент РФ Владимир Путин. С такой инициативой выступила партия «Единая Россия».

Список выходных и праздничных дней определяется федеральным законом, поэтому региональные власти могут лишь рекомендовать работодателям края предоставить для своих сотрудников дополнительный выходной.

Ранее Роструд предложил два варианта решения проблемы: работодатель может предоставить выходной день 31 декабря по своему желанию. Правда, в этом случае необходимо установить порядок оплаты такого выходного.

Алексей Белянин