Коленоотклоненный

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер отказался от участия в Открытом чемпионате Австралии, который пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Причина тому — последствия двух операций на коленном суставе, перенесенных 39-летним швейцарцем в этом году. 20-кратный победитель турниров Большого шлема не провел ни одного официального матча с января, но это пока не мешает ему сохранять место в первой пятерке мирового рейтинга.

Об отказе Роджера Федерера от участия в Открытом чемпионате Австралии объявил его агент Тони Годсик. «Роджер решил пропустить Australian Open. За последние несколько месяцев он добился серьезного прогресса в восстановлении после травмы колена и физической подготовке. Однако после консультаций со своей командой он решил, что в долгосрочной перспективе наилучшим решением будет возвращение к соревновательной практике после Australian Open»,— говорится в заявлении господина Годсика, сделанном через несколько дней после объявления предварительного списка участников очередного турнира Большого шлема, где фигурировала и фамилия его подопечного.

Решение Роджера Федерера, который в прошлом году дошел в Мельбурне до полуфинала и, кстати, именно там заработал серьезные проблемы с правым коленным суставом, огорчило его болельщиков, а также организаторов Australian Open, которые, безусловно, были заинтересованы в приезде легендарной суперзвезды. Но оно не стало большим сюрпризом. О том, что восстановление 39-летнего швейцарца после двух операций, перенесенных в феврале и начале июня, продвигается не так быстро, как хотелось бы, было известно и раньше.

Сообщение о возобновлении тренировок на корте Федерер сделал лишь в начале ноября, при этом он уже давно не скрывает, что приоритетами для себя в следующем сезоне считает Wimbledon, олимпийский турнир в Токио и US Open.

Другой причиной, подтолкнувшей знаменитого ветерана к отказу от путешествия в Мельбурн, могли стать условия проведения Australian Open, точнее, двухнедельный карантин, обязательный для всех участников турнира во второй половине января. Проводить в Австралии около месяца вдали от семьи с абсолютно неясными перспективами в ситуации Федерера и впрямь было бы абсолютно нелогично.

Как бы то ни было, но 6-кратный (2004, 2006, 2010, 2014, 2017, 2018) победитель Открытого чемпионата Австралии пропустит его впервые с момента своего мельбурнского дебюта в 2000 году. Это, однако, не помешает Роджеру Федереру минимум до середины марта сохранить свое место в первой десятке мирового рейтинга. Ведь при подсчете рейтинга ATP остается в действии особое «коронавирусное» правило, вступившее в силу летом. Оно заключается в том, что по окончании каждого соревнования прошлогодние очки, набранные каждым теннисистом, не сгорают автоматически. Новый результат сравнивается с прошлогодним, и в общем зачете учитывается лучший из этих двух показателей.

Евгений Федяков