«Советоваться с собственными учителями было бы полезнее»

Александр Кондрашов, учитель истории в школе «Интеллектуал», представитель профсоюза «Учитель»: «У нас же ввели эти все указы, что должна быть у учителей зарплата. Под это дело сократили психологов, социальных работников. Конечно, у нас воспитательная работа очень сильно западает. Просто есть для этого классные руководители, можно ввести дополнительные должности воспитателей в классах. Во многих частных школах у нас это сделано. Если советник, то, видимо, он один на школу — это фикция».

Леонид Перлов, учитель высшей категории: «Вполне возможно, будет человек со стороны, не имеющий отношения к системе образования вообще. И судя по названию этой должности и размеру оплаты, не несущий никакой ответственности за то, что он советует. В любой школе есть человек, который так или иначе отвечает за воспитательную работу. Огромное количество документов запрашивается департаментом образования по части воспитательной работы, особенно теперь. Советоваться с собственными учителями, директорам было бы полезнее».

Карина Чернякова, директор школы «Карьера»: «В моем понимании это вполне себе замдиректора по воспитательной работе, который осуществляет взаимодействие с другими организациями. А внутри школы есть психологическая служба. Но заместителю директора по содержанию образования во многих школах переданы в том числе функции, которые раньше исполнял замдиректора по научно-методической работе. Вполне себе возможно, вводится такая единица, которая будет заниматься именно обучением педагогов в плане воспитания».