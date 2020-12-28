«Советоваться с собственными учителями было бы полезнее»

В российских школах появится новая должность — советник директора по воспитательной работе. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он сослался на принятые в этом году поправки к закону «Об образовании», которые, по его словам, усиливают воспитательную работу в школах. Они были приняты в соответствии с новой редакцией Конституции. Советникам будут доплачивать 15 тыс. руб. в месяц. Первыми новую систему освоят десять пилотных регионов.
“Ъ FM” пообщался с представителями московских школ и выяснил, есть ли потребность в таких нововведениях.
Александр Кондрашов, учитель истории в школе «Интеллектуал», представитель профсоюза «Учитель»: «У нас же ввели эти все указы, что должна быть у учителей зарплата. Под это дело сократили психологов, социальных работников. Конечно, у нас воспитательная работа очень сильно западает. Просто есть для этого классные руководители, можно ввести дополнительные должности воспитателей в классах. Во многих частных школах у нас это сделано. Если советник, то, видимо, он один на школу — это фикция».
Леонид Перлов, учитель высшей категории: «Вполне возможно, будет человек со стороны, не имеющий отношения к системе образования вообще. И судя по названию этой должности и размеру оплаты, не несущий никакой ответственности за то, что он советует. В любой школе есть человек, который так или иначе отвечает за воспитательную работу. Огромное количество документов запрашивается департаментом образования по части воспитательной работы, особенно теперь. Советоваться с собственными учителями, директорам было бы полезнее».
Карина Чернякова, директор школы «Карьера»: «В моем понимании это вполне себе замдиректора по воспитательной работе, который осуществляет взаимодействие с другими организациями. А внутри школы есть психологическая служба. Но заместителю директора по содержанию образования во многих школах переданы в том числе функции, которые раньше исполнял замдиректора по научно-методической работе. Вполне себе возможно, вводится такая единица, которая будет заниматься именно обучением педагогов в плане воспитания».
Согласно поправкам в закон «Об образовании», воспитание должно основываться на «принятых в российском обществе правилах и нормах поведения» и формировать «чувства патриотизма, гражданственности». С учетом этого образовательные учреждения должны составлять рабочие программы и календарные планы воспитательной работы.
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