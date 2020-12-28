«Один дома» и без «Елок». Чем на самом деле поднимают настроение жители Нижегородской области

По данным онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ в этом году американская рождественская комедия 1990 года «Один дома» обогнала в киночартах региона российский новогодний альманах «Елки». Традиционно такие фильмы создают атмосферу праздника, что особенно актуально в этом году.



Грядущие январские каникулы должны побить рекорды просмотров на фоне роста популярности онлайн-кинотеатров. По прогнозам аналитиков МегаФон ТВ, количество пользователей приложения к концу года увеличится на четверть.

Топ-10 новогодних фильмов. В список самых популярных праздничных фильмов, которые смотрели в течение года пользователи сервиса в Нижегородской области, вошли зарубежные и российские семейные комедии, фантастика, мелодрамы. В первую десятку попали две первые части фильма «Один дома», «Елки 3» и культовый новогодний советский фильм «Карнавальная ночь».

В списке самых популярных праздничных фильмов Нижегородской области:

1. Новогодний ремонт

2. Рождество на двоих

3. Отпуск по обмену

4. Один дома, Один дома -2

5. Чарли и шоколадная фабрика

6. Здравствуй, папа, Новый год

7. Ёлки 3

8. Рождество

9. Карнавальная ночь

10. Необыкновенная история на Рождество

Что еще смотрят в Нижегородской области? Жители региона поднимают настроение не только полнометражным кино – популярны также сериалы, телевидение и мультфильмы. Главными телеканалами, которые посмотрели пользователи МегаФон ТВ в новогодние каникулы этого года были Первый, СТС и Россия 1. Среди сериалов этого года лидируют: «Гранд», «Фитнес» и «Игра престолов». А самыми востребованными новогодними мультипликационными фильмами для детей по данным сервиса стали:

1. «Кошмар перед рождеством»

2. «Рождественская история»

3. «Гринч»

Киноновинки. Специально к наступающему празднику МегаФон ТВ предложил самые долгожданные премьеры этого года. Так, на сервисе стартовал показ фильма «Довод», который стал одним из главных рекордсменов в кинотеатрах России. Также пользователям доступна новая солнечная комедия прямиком из Сочи - «Непосредственно Каха» эксклюзивно в подписке START. А ближе к концу декабря появятся другие голливудские и отечественные премьеры.

Как смотреть выгоднее? Для желающих смотреть киноновинки, любимые фильмы и сериалы в течение всего следующего года по выгодной стоимости сервис подготовил акцию - подписку на весь 2021 год за 2021 рубль. В акции участвуют пакеты «Кино по подписке», «START», «More.tv», «Большой детский». При этом абоненты МегаФона экономят интернет-трафик при просмотре.