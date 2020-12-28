03 января, воскресенье
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От COVID-19 скончалось еще пятеро саратовцев

В Саратовской области от коронавируса скончались еще пятеро жителей. Эту информацию предоставило министерство здравоохранения региона.

Среди умерших четверо мужчин в возрасте от 48 лет до 81 года и женщина 78 лет.

У последней из них COVID-19 сопутствовали артериальная гипертензия, атеросклеротическая болезнь сердца, церебральный атеросклероз.

У мужчин заболевание осложнилось сахарным диабетом, астмой, анемией, обструктивной болезнью легких, тромбоэмболией легочной артерии и двусторонним гидротораксом, недостаточностью кровообращения.

Марина Ковалева


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