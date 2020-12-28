В Сбербанке на Северо-Западе объем рефинансирования ипотеки вырос в четыре раза

Объем рефинансирования ипотечного кредитования в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк за январь – ноябрь текущего года вырос в четыре раза и достиг 5,3 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе банка, кредиты на 3,66 млрд рублей были рефинансированы в Санкт-Петербурге. Чаще всего за рефинансированием ипотеки обращались петербуржцы и жители Ленинградской, Вологодской и Калининградской областей.

Напомним, что за семь месяцев 2020 года объем выдачи ипотеки в Петербурге и Ленобласти составил 121,5 млрд рублей и 29,6 млрд рублей соответственно.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Июль разогрел ипотеку».