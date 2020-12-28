Адыгея получит из федерального бюджета 2,2 млрд рублей на дорожное строительство

В период с 2021 по 2023 год Республика Адыгея получит из федерального бюджета 2,2 млрд руб. на создание двух крупных дорожных объектов, сообщила пресс-служба главы Адыгеи. Федеральное финансирование предусмотрено для строительства объездной дороги вокруг города Майкопа (1,4 млрд руб.), а также для создания транспортной развязки на автодороге Энем – Новобжегокай (800 млн руб.).

Планы по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе обсуждались в ходе рабочей встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова и заместителя министра транспорта РФ – руководителя Федерального дорожного агентства Андрея Костюка, уточнили в пресс-службе главы республики.

Анна Перова, Краснодар