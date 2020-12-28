От «Мостостроя-11» потребовали вернуть 700 тысяч рублей за лишние траты при реконструкции улицы в Тюмени

Счетная палата Тюмени потребовала от АО «Мостострой-11» вернуть 710 тыс. руб. в бюджет города за нарушения условий контракта по реконструкции улице Мельникайте от моста через реку Тура до улицы Дружбы, сообщили в палате.

«В результате проверки установлены нарушения условий контракта в части изменения объемов и видов выполненных работ — выполнены дополнительные работы по переносу вновь выявленных инженерных сетей и изменен способ прокладки сетей наружного электроснабжения»,— отметили в счетной палате. Так, в нарушение норм ценообразования при строительстве был завышен коэффициент, учитывающий производство работ в стесненных условиях застроенной части города, и норма дополнительных затрат на работы в зимнее время, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 8,4 млн руб.

Также был завышен объем пусконаладочных работ на 710,3 тыс. руб., который подрядчик будет должен вернуть.

Отчет по итогам проверки будет направлен в прокуратуру Тюмени.

Илья Смирнов