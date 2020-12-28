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Спецавтохозяйство по уборке Уфы потратит 47,16 млн рублей на услуги по начислению платежей за вывоз ТКО

МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» Уфы назначило на 14 января два аукциона по отбору подрядчика оказания агентских услуг по начислению оплаты за вывоз ТКО в Уфе и 14 муниципальных районах, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена двух контрактов, которые будут оплачены из средств предприятия, определена в 47,16 млн руб. Начальная цена контракта на агентские услуги в Уфе — 30,96 млн руб., в районах — 16,2 млн руб.

Срок действия договоров — до 30 июня 2021 года.

По условиям торгов, агент должен, в том числе, формировать платежные документы для оплаты услуг по обращению с ТКО и доставлять до потребителей, принимать платежи и вести учет оплаты и распределение платежей, предоставлять списки должников с 12 и до 14 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В марте текущего года «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» заключило два контракта на агентские услуги по начислению оплаты за вывоз ТКО в Уфе и в районах до 31 декабря текущего года суммарной стоимостью 79,62 млн руб. — 51,06 млн руб. и 28,56 млн руб. соответственно. С кем были заключены контракты, в документации не указано.

Майя Иванова


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