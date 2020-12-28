«Деловая Россия» провела круглый стол

17 декабря 2020 года Воронежское отделение Общественной организации «Деловая Россия» провело круглый стол с представителями власти и предпринимательского сообщества по вопросам работы бизнеса в кризисных условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Основные спикеры круглого стола, выступления которых транслировались из Центра «Мой бизнес» стали:

Людмила Бородина – заместитель главы администрации городского округа г. Воронеж;

Алексей Паронников – заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области;

Демидов Андрей – директор Центра поддержки предпринимательства Воронежской области;

Овсянников Александр – депутат Воронежской областной Думы, председатель Комитета по предпринимательству и туризму.

Приветственными словами мероприятие открыли Председатель Воронежского отделения «Деловой России» Иван Лачугин и Людмила Бородина.

Представители органов власти выступили с информацией о текущем социально-экономическом состоянии региона и мерах господдержки, доступных бизнесу.

Далее слово взяли представители бизнеса. Основатель сети магазинов мужской одежды «AGENTMAN» Леонид Костюк поделился опытом получения мер господдержки для пострадавших отраслей экономики, а директор по производству ООО «Некст Трейд» Сергей Давыдов на собственном примере рассказал об особенностях получения региональных субсидий и грантов Фонда содействия инновациям.

Руководитель Института диалога культур «Интерлингва» Елена Кузнецова рассказала об особенностях оптимизации бизнес-процессов в текущих условиях.

По теме перевода бизнеса на «удаленку» выступил CEO аптечной сети «Фармия» Роман Кубанев, который рассказал о новых возможностях бизнеса в этом направлении и призвал предпринимателей активно использовать доступный инструментарий по дистанционному управлению бизнеса. Данное мнение поддержала Оксана Шабанова – директор ООО «Сафиб», которая рассказала о программном продукте «Ассистент», позволяющем удобно и безопасно решать задачи удаленного доступа, управления и администрирования.

В заключении мероприятия участники круглого стола затронули вопросы юридической безопасности бизнеса. Заместитель председателя Совета молодых адвокатов Адвокатской палаты Воронежской области Ольга Андреева рассказала о плюсах и возможных рисках работы с самозанятыми и изменениях в налоговом законодательстве.

«Пандемия коронавируса успела изменить целые отрасли бизнеса, модели поведения потребителей и всю экономику в целом. Упал спрос на ряд услуг и продуктов, некоторые компании успели трансформироваться и подстроиться под изменившуюся конъюнктуру, другие вовсе были поставлены на паузу или прекратили работать. Основная цель круглого стола – в открытом диалоге с представителями органов власти объективно оценить текущее состояние предпринимательства Воронежской области и сформулировать предложения по путям его развития» - говорит исполнительный директор Воронежского отделения «Деловой России» Александр Дудецкий.