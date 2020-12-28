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Врио губернатора Белгородской области вручил сотруднику Белгородэнерго государственную награду

Фото: Белгородэнерго

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вручил мастеру бригады по эксплуатации воздушных линий Чернянского РЭС «Россети Центр Белгородэнерго» Сергею Барыбину государственную награду. Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный энергетик РФ» 14 сентября текущего года подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Церемония прошла в большом зале Дома правительства перед заключительной в 2020 году сессией Белгородской областной Думы.


«Труженикам огромное спасибо за работу, - сказал в начале церемонии Вячеслав Гладков. - В сложное время они не просто сохранили, но и достигли новых рубежей в развитии».

Сергей Степанович Барыбин трудится в Белгородэнерго больше 30 лет. Принимал участие в строительстве и реконструкции линий электропередачи и подстанций на территории Чернянского района, обеспечивал электроснабжение школ, детских садов, теплиц, ферм, водонапорных башен и других объектов социально-экономической инфраструктуры.

В прошлом году отличился при строительстве воздушной линии 10 кВ и трансформаторной подстанции, необходимых для улучшения водоснабжения Ездоченского сельского поселения. Входил в состав технического совета Чернянского РЭС по организации строительства и реконструкции линий 0,4-10 кВ для электроснабжения Краснояружской зерновой компании.

Неоднократно принимал участие в ликвидации нарушений электроснабжения, вызванных погодными катаклизмами. Практически всегда его четкие и слаженные действия возвращали электроэнергию в дома потребителей в максимально сжатые сроки.

Сергей Степанович – высококвалифицированный специалист, элита электросетевого комплекса области. Ни одно серьезное мероприятие в районе электрических сетей не проходит без его участия. В вопросах энергетики он руководствуется глубокими знаниями, ко всем задачам подходит комплексно.

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