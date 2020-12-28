170 челябинских семей переселили из аварийного жилфонда

В Челябинске из аварийного жилищного фонда переселено 170 семей. Из них 82 были расселены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По данным на сегодняшний день, завершили расселение 10 многоквартирных домов, ранее признанных аварийными. Общая площадь расселения составила 5386 кв. м, сообщает пресс-служба мэрии. По словам заместителя главы города Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской, Демонтажные работы будут выполнены в первом квартале 2021 года. Госпожа Рыльская пообещала, что сроки сноса расселенных домов возьмет на личный контроль.