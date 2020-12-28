В Тамбове расследуют уголовное дело о превышении полномочий при возведении недостроя

Управление СКР по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями при строительстве жилого дома по улице Коммунальной,46 в областном центре (ч. 1 ст. 201 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в ведомстве. Конкретные лица в деле пока не фигурируют, уточнили там.

Застройщиком дома является ООО «Элитстрой», которое не может завершить строительство с 2014 года и ранее принадлежало бывшему депутату гордумы Тамбова Геннадия Берстенева. Генподрядчиком выступает ООО «Рони» Романа Шамояна, представителя известного местного бизнес-клана.

По данным областной прокуратуры, «Рони» по договору подряда и договору на осуществление строительного контроля фактически возводило дом на Коммунальной, 46. В «Элитстрое» считают, что подрядчик не завершил работы и при этом необоснованно обогатился. Компании удалось взыскать с «Рони» 121,7 млн руб. В сентябре 2020 года ООО «Рони» было признано банкротом.

Подробнее о строительстве дома на Коммунальной, 46 читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков