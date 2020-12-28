На Кубани председателю жилищного кооператива дали четыре года колонии за мошенничество

Прикубанский районный суд признал Николая Хмелевского, председателя правлений ЖСК «Новострой» и «Тимирязевский», виновным в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Суд установил, что с 2013 по 2016 год Хмелевский, будучи председателем двух ЖСК, осуществлял строительство жилых многоквартирных домов в Краснодаре на ул. Ратной Славы, 46, ул. Агрохимической, 138/2, в поселке Российском по ул. Тепличной, 94. Он, не имея разрешение на строительство, обманом, под видом заключения договоров, привлек средства 373 физических и юридических лиц на сумму более 311 млн руб. Строительство осужденный не завершил. «В целях возмещения ущерба на движимое и недвижимое имущество Хмелевского и аффилированных с ним лиц наложен арест»,— говорится в сообщении.

Суд назначил Хмелевскому наказание в виде четырех лет и двух месяцев колонии общего режима. Решение суда может быть обжаловано.

Наталья Шинкарева