От гриппа привились более 50% жителей Нижегородской области

В Нижегородской области завершается вакцинация от гриппа, сообщили в пресс-службе правительства региона. К 28 декабря прививки получили более 1,5 млн жителей области, в том числе 388 тыс. детей. Это более 50% населения региона.

Вакцинация в России проводится добровольно. Прививку можно сделать до конца декабря. «Активно прививаются все слои населения. Можно сказать, что в регионе уже сформировалась хорошая иммунная прослойка»,— отметила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Как ранее сообщалось, за счет бюджетных средств вакциной планировали обеспечить 51,3% населения региона, или 383,9 тыс. детей и 1,2 млн взрослых. Предполагалось, что еще 8,7% граждан сделают прививки за собственный счет или за счет работодателя.

Анастасия Еремина