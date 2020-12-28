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Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ   |  купить фото

«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 149

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Куда инвесторы сейчас могут вложить миллион и более рублей? И стоит ли их вкладывать? Год завершается, программа постоянно следила за интересными кейсам, историями. Можно подвести какие-то промежуточные итоги, отметить основные тенденции ткущего года и предположить, какие сохранятся в следующем. Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.


Олег Богданов: В первом, втором квартале я бы рекомендовал инвесторам находится в кэше, в тех деньгах, которые им удобны — это валюта. Лучше не находится в валютах стран с развивающейся экономикой, так как в случае роста рисков эта ситуация будет негативно отражаться и на валютах emerging markets. Поэтому лучше ориентироваться на основные валюты на ваш выбор.

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