03 января, воскресенье
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Ижевск. Удмуртия

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Кишечную палочку нашли в роллах пяти служб доставки Ижевска

Союз потребителей Удмуртии обнаружил кишечную палочку в роллах компаний «Аппетит», «Рокетролл», «Суши BRO», «Сушидома» и «Осьминог» в Ижевске. Об этом сообщается на странице организации в Instagram.

Кроме того, в роллах доставки Turbo выявили превышение по мезофильным аэробным и факультативно-анаэробным микроорганизмам в 150 раз, а компании «Инь-Янь» и «Хочусуши» отказались продавать продукцию на условиях самовывоза. В остальных организациях нарушения не выявлены. В целом союз потребителей проверил 14 служб доставок.

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