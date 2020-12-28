Кишечную палочку нашли в роллах пяти служб доставки Ижевска

Союз потребителей Удмуртии обнаружил кишечную палочку в роллах компаний «Аппетит», «Рокетролл», «Суши BRO», «Сушидома» и «Осьминог» в Ижевске. Об этом сообщается на странице организации в Instagram.

Кроме того, в роллах доставки Turbo выявили превышение по мезофильным аэробным и факультативно-анаэробным микроорганизмам в 150 раз, а компании «Инь-Янь» и «Хочусуши» отказались продавать продукцию на условиях самовывоза. В остальных организациях нарушения не выявлены. В целом союз потребителей проверил 14 служб доставок.