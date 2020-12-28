Михаила Воеводина обязали выплатить «ВСМПО-Ависма» 1,7 млрд рублей

Свердловский арбитражный суд в рамках мирового соглашения между корпорацией «ВСМПО-Ависма» и ее бывшим гендиректором Михаилом Воеводиным определил, что экс-топ-менеджер до конца года должен выплатить компании около 1,7 млрд руб. компенсации от невыгодных сделок, следует из документов суда. Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение месяца.

Ранее суд прекратил производство по делу о взыскании с экс-главы «ВСМПО-Ависма» 4 млрд руб. после утверждения мирового соглашения с Михаилом Воеводиным.

Михаил Воеводин возглавлял титановую корпорацию с 2009 года, в апреле 2020 года контракт с ним был продлен на три года. Однако вскоре господин Воеводин неожиданно написал заявление об уходе. Официально это объяснялось намерением сосредоточиться на личных проектах.

Позже стало известно, что в ходе внутреннего аудита выяснилось, что якобы в 2017-2019 годах в должности гендиректора корпорации господин Воеводин заключал сделки на заведомо невыгодных условиях. Корпорация оценила ущерб от них в 3,8 млрд руб. В частности, они были совершены с швейцарскими Interlink Metals and Chemicals AG и Interlink Metals and Chemicalsink на условиях скидки в 30% на покупку ферротитана, а также рассрочки оплаты на полгода. Кроме того, в корпорации посчитали, что недополучили 256 млн руб. в результате сделок с московскими фирмами ООО «Интермик мет», ООО «Проминдустрия» и ООО «Торгово-промышленный вектор», которым продавалась титановая стружка.

В настоящее время расследуется уголовное дело по факту хищений активов «ВСМПО-Ависма» в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ирина Пичурина