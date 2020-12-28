На Кубани выявлен 181 новый случай COVID-19

В Краснодарском крае за прошедшие сутки выявлен 181 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает администрация края. Общее количество заболевших в регионе достигло 27153 человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 478,4.

В Краснодаре диагноз COVID-19 подтвердился у 61 человека, в Сочи – 27 новых случаев. За сутки в Краснодарском крае скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19, всего в регионе отмечено 888 летальных случаев, 18273 человека выздоровели, из них за последние сутки – 93 человека.

Анна Перова, Краснодар