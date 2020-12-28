В Ярославле в тройном ДТП с участием автобуса пострадали две женщины

В Ярославле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и пассажирского автобуса, в результате которого пострадали две женщины, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данным УМВД, 27 декабря около 13 часов на проспекте Октября возле дома №55 на проезжей части произошло столкновение легковых автомобилей Ford Focus, под управлением 20-летнего мужчины и Toyota Corolla, под управлением 50-летнего мужчины. От удара, автомобиль Toyota Corolla врезался в пассажирский автобус «ПАЗ».

В результате ДТП, две пассажирки автомобиля Toyota Corolla получили травмы, одна из женщин госпитализирована. На место происшествия выезжали экипаж ГИБДД, сотрудники МЧС, скорая медицинская помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Дарья Сабаева