Менеджер застройщика из Чайковского обвиняется в присвоении средств дольщиков

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу менеджера компании, занимающейся строительством ЖК «Солнечный» в Чайковском. Она обвиняется в мошенничестве и присвоении средств участников долевого строительства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что обвиняемая, используя вверенную ей работодателем обязанность по заключению с гражданами договоров участия в долевом строительстве жилого дома по ул. Декабристов, 36а, в Чайковском, похитила более 12 млн руб.

В частности, менеджер в период 2018–2019 годов заключила с гражданами от имени организации десять договоров на приобретение квартир в новостройке. Однако получив от клиентов суммы в размере от 1 до 1,5 млн руб., денежные средства в кассу организации не внесла, а похитила их.

Уголовное дело будет рассматривать Чайковский городской суд.