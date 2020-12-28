Глава района Новосибирской области задержан из-за незаконной продажи острова

Глава Искитимского района Новосибирской области Олег Лагода задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), решается вопрос об аресте. Дело связано с незаконной продажей острова. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

49-летний Олег Лагода возглавляет Искитимский район с 2010 года. По версии следствия, в июне 2013 года он подписал постановление администрации района, на основании которого в августе 2014 года продал в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества ФМК земельный участок площадью 175 тыс. кв. м на острове в акватории Новосибирского водохранилища. По условиям договора цена сделки составила около 10 млн руб. «На момент заключения договора купли-продажи земельный участок находился в зоне рекреационного назначения, что исключало возможность предоставления его в собственность для использования, не связанного с целевым назначением. Кроме того, он был реализован по явно заниженной цене, значительно ниже кадастровой стоимости, которая по состоянию на май 2014 года составляла более 54,5 млн руб.»,— отмечает представитель СКР. Как сообщалось ранее, речь идет об острове Огуречный на территории Новосибирского водохранилища.

Следствие полагает, что действия главы района «существенно ограничили права неопределенного круга лиц на пользование береговой полосой Новосибирского водохранилища», а также «на использование земельного участка в целях отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности». Имущественный ущерб СКР оценивает в сумму около 44,5 млн руб.

Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывает УФСБ России по Новосибирской области. В понедельник в рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в администрации Искитимского района, изъятая документация приобщена к материалам дела.

Дарья Решетникова, Новосибирск