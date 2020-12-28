В УФАС поступили новые жалобы на конкурсы по обслуживанию пригородных маршрутов

В Пермское УФАС России поступили жалобы на торги по обслуживанию пригородных маршрутов №120 (ЖК «Медовый» — Пермь) и №130 (поселок Горный — село Гамово) в январе. По информации на сайте госзакупок, на участие в обоих конкурсах поступило по две заявки — от ПКГУП «Автовокзал» и ООО «УК „РязаньИнвестАвто“». Участники предложили выполнить работы по начальной цене — 2,86 млн руб. за перевозки по маршруту №120 и 2,98 млн руб. за работу на 130-м маршруте. Заключить контракт планировалось с «Автовокзалом», который первым подал заявку. Победитель должен был обслуживать указанные маршруты с 6 по 25 января 2021 года.

С жалобами на аукционы обратилось ООО «ВТБ-Авто». По мнению заявителя, ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края», выступающее заказчиком, допустило несколько нарушений: разместило извещение о торгах раньше срока, раздробило единую закупку, а также предъявило такие требования, которые позволяют обеспечить победу конкретному хозяйствующему субъекту — «Автовокзалу». Сейчас жалобы находятся на рассмотрении. Определение поставщика пока приостановлено.

Ранее из-за жалоб ООО «ВТБ-Авто» в УФАС были приостановлены конкурсы на обслуживание маршрутов №120 и 130 с 26 января по 14 февраля. На участие в этих торгах заявилось только ПКГУП «Автовокзал». Результаты рассмотрения жалоб еще не опубликованы.

Напомним, ПКГУП «Автовокзал» сегодня управляет сетью автовокзалов и пересадочных пунктов в Прикамье. В 2021 году его планируется реорганизовать в ООО или ОАО с госучастием и создать на его базе краевой автопарк. Для этих целей власти региона собираются закупить 100 новых автобусов, что позволит занять 25% рынка пригородных перевозок. Ранее в регион уже поступило 68 единиц техники — 44 автобуса большого класса и 24 машины среднего класса.

В ноябре ПКГУП «Автовокзал» выиграло конкурсы на обслуживание шести автобусных маршрутов Пермской агломерации — №104, 106, 108, 148, 150 и 206. Однако перевозчики, которые ранее обслуживали эти маршруты, не согласились прекращать работу на них и обратились с исками в Пермский краевой суд. Как сообщал Business Class, истцы смогли добиться наложения обеспечительных мер, в результате чего краевой перевозчик вынужден был прекратить работу на четырех маршрутах и сейчас обслуживает только линии №108 и 206.

Позже замминистра транспорта Пермского края Александр Клебанов подписал распоряжение об установлении двух новых автобусных маршрутов — №120 и 130, которые отчасти совпадали с маршрутами №104 и 106. В середине декабря на обслуживание вновь установленных маршрутов были объявлены аукционы.