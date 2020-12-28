Центробанк отметил увеличение числа безналичных платежей в Прикамье

По данным Банка России, в 2020 году количество и объем безналичных платежей в Пермском крае увеличились по сравнению с прошлым годом на 3%. По состоянию на начало октября, в Прикамье было выпущено 5 млн банковских карт, что на 9% больше показателя прошлого года.

«В Пермском крае за год количество электронных терминалов выросло на 19%. Наравне с этим растет востребованность и других безналичных способов платежей. Количество банковских счетов, доступ к которым был предоставлен через интернет, выросло в Прикамье на 9%, с использованием устройств мобильной связи — на 6%»,— рассказал управляющий отделением «Пермь» Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков, слова которого приводит пресс-служба отделения.