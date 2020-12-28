Пострадавшим от природных пожаров жителям Красносулинского района выделили деньги для выплат материальной помощи

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение, согласно которому пострадавшим от природных пожаров жителям станции Замчалово Красносулинского района будут направлено более 1,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Отмечается, что 1,2 млн руб. выделены для выплат 12 жителям станции Замчалово в связи с полной утратой имущества первой необходимости. Помощь распределена из расчета по 100 тыс. руб. на человека. Кроме того, 13 жителям населенного пункта направят 100 тыс. руб., из расчета по 10 тыс. руб на человека.

Напомним, в начале сентября природные пожары произошли на территории Каменского, Красносулинского, Белокалитвинского и Тарасовского районов. В результате масштабных возгораний погибла жительница станции Замчалово.

Наталья Шинкарева