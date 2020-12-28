Подпольных оружейников задержали в Нижегородской области

Работу 11 подпольных оружейных мастерских пресекла ФСБ на территории России. Задержаны 28 жителей 13 регионов, в том числе Нижегородской области, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Оперативные мероприятия проходили также в Карелии, Приморском крае, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Тверской, Томской, Челябинской и Ярославской областях. В мастерских модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы, чтобы затем их продавать, в том числе и за границу.

Сотрудники ФСБ изъяли из незаконного оборота 123 единицы огнестрельного оружия, в том числе 19 автоматов, 24 пистолета-пулемета, 57 пистолетов и револьверов, 15 минометных мин, 12 ручных гранат, более 9 тыс. патронов и другое оружие.

Анастасия Еремина