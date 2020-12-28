Синоптики не прогнозируют сильных снегопадов в Казани

Синоптики не ожидают сильных снегопадов в новогодние каникулы в Казани. Об этом на деловом понедельнике заявил замглавы исполкома города Игорь Куляжев.

При этом, по его словам, городские дорожные службы готовы к снегопадам. «На случай аномальных снегопадов к имеющемуся парку уборочной техники в количестве 596 единиц в рамках заключенных договоров имеется возможность дополнительно привлечь до 400 единиц техники», — отметил господин Куляжев.

Он также добавил, что в минувшие выходные уже был зафиксирован аномальный снегопад. В городе выпало 17 мм осадков, что составляет порядка половины месячной нормы декабря. При этом работу по содержанию улично-дорожной сети выполнили на удовлетворительном уровне. В данный момент рабочие убирают тротуары, остановки, проезды и территории поселков.

"Ъ-Казань"