Главу района в Новосибирской области обвиняют в превышении полномочий из-за продажи острова

Следственный комитет РФ (СКР) по Новосибирской области предъявил главе Искитимского района Олегу Лагоде обвинение в превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ), сообщает старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. Обвиняемого задержали.

По версии следователей, чиновник в июне 2013 года подписал постановление о предоставлении острова площадью 175 ты. кв. м в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «ФМК».

В 2014 году он заключил договор купли-продажи участка с членами ДНТ. уточняют следователи. Цена сделки составила свыше 10 млн руб., что ниже кадастровой стоимости, которая на май 2014 года составляла более 54,5 млн руб. При этом участок находился в зоне рекреационного назначения, поэтому не мог быть передан в собственность «для использования, не связанного с целевым назначением».

Российской Федерации причинен ущерб на сумму около 44,5 млн руб., посчитали следователи

В администрации Искитимского района 28 декабря были проведены обыски и изъятая необходимая документация. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Екатерина Лукашевич