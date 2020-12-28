Плановую медицинскую помощь возобновят в Хакасии с 11 января

В Хакасии с 11 января возобновят плановую медико-санитарную помощь. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на и. о. министра здравоохранения республики Олега Ананьевского.

«В республике наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, увеличивается число свободных коек для стационарного лечения пациентов с COVID-19. Резерв коечного фонда составляет более 20%»,— говорится в сообщении.

Ранее минздрав республики сообщил, что с понедельника, 28 декабря, в Хакасии панируют приступить к массовой вакцинации населения от COVID-19. Сначала прививки поставят медработникам, педагогам, соцработникам, сотрудникам МФЦ и людям с хроническими заболеваниями.

По данным местного оперативного штаба, с начала пандемии зарегистрирован 17 081 случай заражения коронавирусом (+174 за сутки), 13 719 выздоровели (+77), 215 скончались (+6).

В настоящее время в регионе тяжелобольных пациентов — 120, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 22 человека.

Как сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Сибирском федеральном округе за весь период выявлено 263 335 случаев заболевания COVID-19. Наибольший процент выявленных случаев приходится на Красноярский край (17%), Иркутская область (15%), Алтайский край (12%), Омская область (11%), Новосибирская область (10%). За неделю с 19 по 25 декабря в округе самый значительный прирост заболеваемости отмечался в Республике Хакасия, где пациентов с подтвержденным диагнозом стало на 8% больше.

Подробнее о том, как в регионах Сибири готовятся к ухудшению эпидситуации по COVID-19, — в материале «Новый год под маской».

Екатерина Лукашевич