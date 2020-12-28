Средний размер автокредита в Удмуртии за ноябрь вырос на 2,5%

В ноябре 2020 года средний размер выданного в Удмуртии автокредита составил 690,42 тыс. руб. Это на 16,82 тыс. руб. или 2,5% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России данный показатель за 12 месяцев вырос на 5,7% — с 833 тыс. руб. до 880,5 тыс. руб.

Самой большой средний размер автокредита, выданного в ноябре 2020 года, отметили в Москве (1,39 млн руб.), Московской области (1,11 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (1,09 млн руб.), Ленинградской области (977,2 тыс. руб.) и Краснодарском крае (973,7 тыс. руб.). Наибольший рост показателя по сравнению с ноябрем прошлого года зафиксировали в Кемеровской области (на 74%), Москве (на 14,4%), Ульяновской (на 12,1%), Рязанской (на 11,1%), и Омской (на 10,2%) областях. В некоторых регионах отметили снижение среднего размера автокредита, в том числе в Кировской (на 5,4%), Оренбургской (на 3,4%) и Свердловской (на 2,8%) областях.

«Средний чек автокредита постоянно растет с лета, а в ноябре обновил рекорд декабря прошлого года. Это произошло благодаря отложенному на несколько месяцев спросу на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жестких карантинных мероприятий. Помимо этого, активность на авторынке в последние месяцы была связана с расширением условий госпрограмм, а также ожиданием покупателями повышения цен на автомобили. При этом в ноябре данные госпрограммы льготного автокредитования завершились, и пока сложно говорить о том, как это отразится на среднем чеке автокредита в декабре текущего года и в первые месяцы наступающего»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.