В Самарской области установлен рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19

В Самарской области в течение 11 дней суточный прирост зараженных COVID-19 превышает 300 пациентов. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Суточный прирост зараженных COVID-19 составляет 1,0%, что превышает общероссийские показатели. В воскресенье, 27 декабря установлен новый рекорд по числу выявленных инфицированных за сутки (311). В понедельник этот показатель составил 310.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 30485. Выздоровели 28078 человек, в том числе 251 за последние сутки. Умерли 566 человек, в том числе 26 пациентов за последние два дня.

По общему числу инфицированных Самарская область находится на четвертом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской и Саратовской областей.

Андрей Сазонов