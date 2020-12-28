Губернатор Андрей Травников не исключил введения карантина в отдельных населенных пунктах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил, что карантин может быть введен в отдельных населенных пунктах региона. «Надеюсь, что этого не потребуется, но тем не менее такой вариант действий нами должен быть продуман»,— сказал он.

Глава региона попросил руководителей муниципалитетов мониторить ситуацию. «Как мы и анонсировали, ситуация стабилизирована. Думаю, что мы достаточно ровно, без вспышек заболеваемости, и по COVID-19, и по ОРВИ, пройдем предстоящие праздничные дни. Тем не менее, понимая, что жители Новосибирской области, жители крупных городов активно будут ездить в гости, нельзя исключать возможный завоз инфекции в отдаленные населенные пункты»,— сказал Андрей Травников.

За последние сутки в регионе выявлено 155 случаев COVID-19, выздоровели 95 человек, скончались — восемь человек. Всего за время пандемии в области выявлено 27 427 случаев заражения, выздоровели 23 319 человек, умер 941 человек.

Даниил Тарабукин