Майкл Калви вернулся на работу в Baring Vostok

Американец Майкл Калви, основатель фонда Baring Vostok, сообщил о возвращении на работу в фонде. Он не стал отвечать, собирается ли продолжать инвестиционную деятельность в России. В ноябре бизнесмена освободили из-под домашнего ареста. Он проходит обвиняемым по делу о растрате 2,5 млрд руб.

«Я вернулся на работу, да»,— сказал господин Калви «Интерфаксу». На вопрос о продолжении инвестиционной деятельности в России он ответил: «Я потом отвечу на этот вопрос».

Майкла Калви и еще нескольких человек обвинили в растрате 2,5 млрд руб., принадлежащих банку «Восточный». Никто из них не признает свою вину. Верховный суд 12 ноября освободил господина Калви и других фигурантов дела Baring Vostok из-под домашнего ареста. После того как банку был возмещен предполагаемый ущерб, также было освобождено и их имущество. Защита планирует убедить суд прекратить уголовное дело.

Подробности — в материале “Ъ” «Vostok — дело прошлое».