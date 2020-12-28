Обвиняемого в коррупции мэра Томска поместили в тюремную больницу

Глава Томска Иван Кляйн, обвиняемый в превышение полномочий, помещен в медсанчасть СИЗО. Об этом сообщают его адвокаты в Telegram-канале «Дело Кляйна», созданном для информирования о ходе следствия. По данным адвокатов, еще 23 декабря у их доверителя поднялась температура до 39,2, появились симптомы острого заболевания. «Постановка диагноза и адекватное лечение невозможны. Специалист вызван на 29.12.2020»,— говорится в сообщении.

Адвокаты Ивана Кляйна не раз заявляли об ухудшении состояния его здоровья. «У Ивана Григорьевича есть перечень болезней системы кровообращения и мочеполовой системы. По ответам врачей, его заболевания не дают возможности адекватного лечения и поддержания его состояния в условиях СИЗО»,— ранее заявляла “Ъ-Сибирь” его защитник Марина Вихлянцева.

Ивана Кляйна сотрудники ФСБ и СКР задержали 13 ноября. В отношении него заведены два уголовных дела по статье УК о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, мэр Томска помешал томскому предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к пивзаводу. Там бизнесмен планировал возвести жилой квартал.

Кроме того, градоначальника подозревают в незаконном выделении своей младшей дочери Светлане земельного участка площадью 850 кв. м в престижном районе Томска в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости. По решению суда Ивана Кляйна водворили в СИЗО и на период следствия отстранили от должности. Сам господин Кляйн вину отрицает.

Константин Воронов