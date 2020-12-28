Добрые дела АО «БЭСК» накануне Нового года

Сергей Денисов (второй слева) на вручении новогодних подарков детям

АО «БЭСК» организовало благотворительную акцию для детей Калтасинского района Башкирии. Накануне Нового года начальник Калтасинского РЭС ПО «НЭС» ООО «Башкирэнерго» Сергей Денисов от имени группы компаний АО «БЭСК» вручил подарки 40 детям-инвалидам от 2 до 15 лет. Подарки детям по месту их проживания вручили Дед Мороз и Снегурочка, которым «ассистировали» работники Калтасинского РЭС и бюджетного учреждения «Семья».



Благотворительную акцию для калтасинских детей сетевики проводят пятый год подряд. За это время они смогли порадовать новогодними подарками и зарядить праздничным настроением около 150 мальчишек и девчонок. Подобные благотворительные новогодние акции АО «БЭСК» проходят и в других районах республики по месту дислокации структурных подразделений компании.