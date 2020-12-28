В Краснодаре 61 новый случай заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в столице Кубани подтвердился еще 61 случай заболевания COVID-19. С начала пандемии в городе зафиксировано 9384 инфицированных коронавирусом. Выздоровели 6339 человек (68% от всех заболевших), продолжают лечение - 744 человека.

Как сообщила на городской планерке начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова, эпидемиологическая обстановка в Краснодаре оценивается как напряженная, но четко контролируемая.

«В течение длинных новогодних и рождественских каникул все медицинские учреждения города работают в своем рабочем режиме, - сообщила чиновница.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, за минувшие сутки на Кубани подтвержден 181 случай COVID-19. Среди пациентов 97 женщин и 84 мужчины, в том числе 12 детей. Помимо Краснодара, 27 новых случаев коронавируса зафиксировано в Сочи, 17 – в Белореченском районе, 16 - в Темрюкском районе, восемь - в Туапсинском районе. Пять человек заболели в Анапе, один – в Новороссийске.

«В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 144 пациента, еще пятеро – на ЭКМО», – сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Подробнее о ситуации с заболеваемостью в регионе – в материале «Хроники коронавируса на Кубани».

Дмитрий Михеенко