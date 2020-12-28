«Август» построит в Татарстане элеваторный комплекс за 1,7 млрд рублей

Компания «Август» намерена построить на территории Татарстана собственный элеваторный комплекс за 1,7 млрд руб. Об этом сообщает «Интeрфакс».

Отмечается, что мощность единовременного хранения зерна составит 140 тыс. тонн. Предприятие будет работать на территории Свияжского межрегионального мультимодального логоцентра в Зеленодольском районе. Ожидается, что строить объект начнут в следующем году. Строительство будет вестись тремя очередями. Первую построят в 2021-м, вторую — в 2022-м, третью — в 2023-м.

Первые партии зерна элеваторный комплекс примет в 2022 году. На проектную мощность предприятие выйдет к 2024 году.

"Ъ-Казань"