В Ярославской области 260 аварийных бригад будут работать в праздничные дни

В Ярославской области для работы в период новогодних праздников сформировано 260 аварийных бригад, сообщили в департаменте ЖКХ, энергетики и регулирование тарифов. На всех предприятиях коммунальных, экстренных и энергетических служб региона будут организованны круглосуточные дежурства.

Директор департамента Мария Сачкова отметила, что численность бригад в этом году составляет более 1,3 тыс. человек. Для устранения аварийных ситуаций на территории региона подготовлено более 1,18 тыс. единиц техники и специального оборудования.

«Перед руководителями муниципальных образований поставлена задача: организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения своих территорий»,— уточнила госпожа Сачкова.

В департаменте также добавили, что на базе ГКУ ЯО «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области» создан аварийный резерв материалов и оборудования. Во всех муниципальных образованиях региона организована круглосуточная работа единых дежурных диспетчерских служб и горячих линий.

Дарья Сабаева