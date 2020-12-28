Суд прекратил дело о взяточничестве в отношении начальника отдела «Ленсвета»

Приморский районный суд Петербурга прекратил дело в отношении начальника Приморского эксплуатационного района СПб ГУП «Ленсвет» Сергея Мовила, который обвинялся п.в ч.5 ст.290 УК РФ (5 эпизодов) и ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

Как сообщает объединенная перс-служба городских судов, дело прекращено за примирением сторон. Подсудимый обвинялся в том, что за взятки предлагал собственникам торговых объектов осуществить необходимое подключение без заключения договоров. При этом следствие не установило, к каким источникам были подключены объекты, так как часть сооружений на момент выявления преступления были ликвидированы. Прокурор от обвинения отказался в связи с недоказанностью.

Дело переквалифицировали по ч.3 ст.30-ч.2 ст.159 УК РФ 9 мошенничество), но обвиняемый возместил причиненный потерпевшему вред.