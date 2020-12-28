На Ставрополье на оперуполномоченного завели дело после драки

В Ставропольском крае в отношении 24-летнего оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Новоалександровскому городскому округу возбуждено уголовное дело. Следователи подозревают его в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, ночью в октябре 2020 года в развлекательном заведении Новоалександровска между двумя пьяными мужчинами возникла драка. Во время словесного конфликта подозреваемый ударил потерпевшего кулаком по голове. Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом носа. Суд заключил подозреваемого под стражу.

Наталья Шинкарева