«Липецкоблводоканал» в 2020 году нанес ущерб липецким рекам на 210 млн рублей

ОГУП «Липецкоблводоканал» в 2020 году нанесло ущерб рекам Усмань, Дон и Становая Ряса на сумму свыше 210 млн руб. Об этом говорится в сообщении Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в нынешнем году четыре раза выявляли факты причинения водоканалом ущерба водным объектам. В частности, в стоках в реку Усмань содержание загрязняющих веществ «в разы превысило предельно допустимые концентрации вредных веществ», отметили в управлении.

Подробнее о загрязнении водоканалом реки Дон — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин