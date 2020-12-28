Скончался проректор Южно-Уральского института искусств

Умер проректор Южно-Уральского государственного института искусств (ЮУрГИИ) Виктор Бабюк. Он скончался в минувшие выходные в больнице, сообщает пресс-служба министерства культуры. «По медицинским показаниям открытая гражданская панихида не состоится»,– говорится в сообщении на официальном сайте вуза.

Виктор Бабюк родился в 1965 году. Окончил Винницкое музыкальное училище по классу баяна, а затем Ростовский государственный музыкально-педагогический институт (ныне Ростовская консерватория им. С. В. Рахманинова). В 1995 году окончил ассистентуру-стажировку в Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского. Выступал как исполнитель с сольными концертами, а также в качестве солиста с Русским народным оркестром ЮУрГИИ. Был профессором кафедры оркестровых народных инструментов. «Виктор Федорович был не только прекрасным педагогом. Работая проректором по художественно-творческой работе в ЮУрГИИ он великолепно организовывал концерты и фестивали, сотрудничая с солистами и творческими коллективами института, а также с выдающимися российскими и зарубежными артистами. Безвременный уход педагога, музыканта, руководителя стал невосполнимой утратой для ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского и всего музыкального сообщества», – говорится в сообщении министерства культуры региона.