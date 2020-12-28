В Москве заработали три новые выделенные полосы для общественного транспорта

С 28 декабря в Москве начали работать три новые выделенные полосы для общественного транспорта, сообщает столичный Дептрасн.

Выделенные полосы организованы на ул. Маршала Василевского, ул. 16-я Парковая и ул. Новая Башиловка и часть ТТК. Общая протяженность новых полос — 1,13 км, по выделенным полосам на этих участках проходит от 4 до 12 маршрутов общественного транспорта.

Напомним, с 7 ноября в Москве водителям личных автомобилей запретили проезд по выделенным полосам в выходные дни. Штраф за выезд на «выделенки» на личных машинах составляет 3 тыс. руб.