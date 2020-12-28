В Энгельсе вынесен приговор подбросившим наркотики задержанному экс-полицейским

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор троим бывшим сотрудникам полиции вынесен приговор за превышение должностных полномочий, незаконный сбыт наркотиков и фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Установлено, что 31 октября 2018 года начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД РФ «Энгельсское» Владислав Казимиров, его заместитель Денис Яковлев и оперативник отдела Сергей Капур на одной из улиц Энгельса остановили мужчин 24 и 25 лет. При досмотре у них запрещенных веществ обнаружено не было, однако в мобильном телефоне одного из задержанных сотрудники нашли адрес «тайниковой закладки» с наркотическим средством. Мужчина попросил полицейских вернуть ему телефон. В ответ на это они якобы повалили его на землю, нанесли несколько ударов, после чего доставили в отдел полиции. Второй мужчина смог убежать от злоумышленников.

Суд установил, что в отделе полиции начальник отдела передал своему подчиненному наркотическое средство в крупном размере и дал указание вложить в карман одежды задержанного. Наркотик в присутствии понятых был изъят у мужчины. О факте обнаружения в одежде 25-летнего мужчины наркотического средства был составлен акт личного досмотра и досмотра его вещей. Сфальсифицированные результаты оперативно-розыскной деятельности были предоставлены органу предварительного следствия и послужили основанием для вынесения следователем, не осведомленным о преступных намерениях злоумышленника, постановления о возбуждении уголовного дела, уточнили в СК.

Противоправная деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Свою вину бывшие полицейские не признали.

Бывшему начальнику отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД РФ «Энгельсское» назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок два года три месяца. Двое других участников преступления получили по три года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

Марина Ковалева